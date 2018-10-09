Derya Tuna nasıl aldatıldığını ilk kez anlattı

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, aldatıldığını nasıl anladığını ilk kez anlattı.

"23 sene önce tesadüfen girdiğim çiçekçide kocaman bir gül buketi gördüm" diyen Tuna, Aldatılmaya 'eyvallah' demedim ve bitirdim" ifadelerini kullandı.

'4 Kadın Zamanı' programında, sunucu Derya Tuna’dan büyük bir itiraf geldi.

Tuna, uzun yıllar birliktelik yaşadığı İbrahim Tatlıses tarafından aldatıldığını, ünlü isim tarafından o dönem şarkı söyleyen bir kadına gönderilen çiçeği yakalayarak öğrendiğini anlattı.

"23 SENE ÖNCE TESADÜFEN..."

Tuna, şu ifadeleri kullandı:

"23 sene önce tesadüfen girdiğim çiçekçide kocaman bir gül buketi gördüm. Bakmak istediğimde çiçekçi çocuk panik yaparak çiçeğin kartını benden kaçırdı, o sırada kartı yere düşürdü.

Kartı okuduğumda çiçekleri İbrahim Tatlıses'in göndermek için hazırlattığını gördüm. Kartı delil olarak almak istediğimde ise çiçekçi çocuk İbrahim Bey’in ve benim korkumdan kartı yedi. Aldatılmaya 'eyvallah' demedim ve bitirdim"