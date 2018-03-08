Seda Sayan'dan bir skandal daha

Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyleyen ve ''Ben de inşaatçı kızıyım'' diyen Seda Sayan, Instagram'da yine bir skandala daha imza attı.

Programına konuk ettiği eski manken Ece Gürsel'e ''Sperm bankasına ne gerek var, inşaat işçileri var ya'' önerisinde bulunan Seda Sayan, büyük tepki çekmişti. Daha önce yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten ve ''Ben de inşaatçı kızıyım'' diyen Seda Sayan, Instagram'da yine bir skandala imza attı.

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASINDAN ÇAĞRI

İnşaat işçileri sendikası, Seda Sayan'a şarlatan derken pek çok sosyal medya kullanıcısı da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) programın kaldırılması için çağrıda bulundu.

ÇİRKİN SÖZLERİNE DAYANAK ARADI

Seda Sayan bugün de Instagram hesabından Mehmet Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda, ''Yahu kadın sizi onore etti onore.. 'Aslanlar gibi' dedi. 'Babayiğitler var' dedi. Siz @sedasayan a teşekkür edin….'' notu dikkat çekti.

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı: