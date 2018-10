Hayko Cepkin: Bizimle aynı günde sahne almak istemediler

View this post on Instagram

1/ Yaz boyu gerçekleşen keyif dolu festivallerde kulağımıza gelen bazı konular oldu. Özen ile hazırlanmış, beyin patlatılmış, emek verilmiş, her sahneye farklı sunumlar ile marine edilmiş sahne performanslarımızdan kaynaklı, bizim ile aynı günde sahne almayı arzu etmediklerini (ya da tercih diyelim) dile getiren gruplar olduğu konusunda duyumlar aldık.) Öncelikle gurur duyarız teşekküler \m/???? 2/ Ama konu zaman içerisinde köşe kapmacaya dönüşünce iş açıkçası biraz boyut değiştirdi. Kendimizi 'sonisphere' festivalindeki Manowar gibi hissetmeye başladık.) (Big four konuşması) E Bundan da gurur duyarız .)???? 3/ Açıkçası böylesi bir tavrın festival ruhuna yakışmadığını dillendirerek görünür kılmak istedik. Ki kronikleşmeden önünü alabilelim. ???? 4/ Bakınız ricamızdır. Lütfen herkes kendi sahnesi ve performansı ile ilgilensin. Kem göz ile bakılmasın. Malum bu tip projeler, klipleri tv de, şarkıları radyoda cayır cayır çalan projeler değil, ve zaten ayaklarımızın üstünde dimdik durabilmeyi sahne performanslarımız ve seyircimiz ile canlı canlı iletişim kurarak başardığımızın bilinci ile bu kadar özenerek çalışıyoruz. Hepinize iyi sahneler, iyi eğlenceler .Öpüldünüz. Konu biraz komik ama trajedi de yok değil hani bu sebep ile böyle bir video durumu iyi yansıtacaktır.)???? "Her elini sıkan ile dost, her canını sıkan ile düşman olma.." mottosu ile devam eder kış sezonu konser yolculuğumuzda görüşmek üzere deriz.) ???? #haykocepkin #festival #konser #yenisezon #turne #bizdahaiyisiniyapanakadareniyisibu #boşunademiyoruz #güldürgüldür #güldükçünkü