Hakan Hatipoğlu: Kız olunca plansız yakalandık

'Var mısın, Yok musun?' programıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu baba olmak için gün sayıyor.

Hatipoğlu bugün teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Hakan Hatioğlu merak edilenleri canlı yayında anlattı. İşte öne çıkan açıklamaları:

* 10 gün kaldı. İsim konusunda hala kararsızız, iki isim kaldı. Diğerlerini eledik. Çocuğun yüzüne bakıp öyle karar vereceğiz. Son kararımız bu.

* Tuhaf bir heyecan içindeyim ama kucağıma aldığımda daha farklı olacak diye düşünüyorum.

* Her gün en az 1-2 kez izlediğim bir video Gizem'in sürprizini öğrendiğim an.

* Uçaktan indik, otele gideceğiz. Kimseyle görüştürmüyorlar. Otele geldik, odaya çıktık birazdan aşağıya inip ailelerinizle görüşeceksiniz dediler. Asansöre bindik yukarı çıkmaya başladık. 'Aşağıya inmiyor muyuz' dedim, 'Hayır yukarıda' dediler. Bir odanın kapısına geldik. Kapının arkasında Gizem'in nefes alışını duydum. Sonra kızımı öğrendim.

* Aklımızda Leyla ismi vardı. Gizem rüyasında babasını görmüş, 'Leyla olmasın' demiş rahmetli babası. O an vazgeçtik. Gizem ağlayarak uyandı. Biz o isimden yüzde 99 vazgeçtik. Şimdi 3 tane isim var kafamızda Nil, Yasemin ve Lila... Gizem biraz daha Lila'ya, ben biraz daha Nil'e yakınım...

* Erkek olsaydı ya Ömer ya Ali olacaktı. Kız olunca plansız yakalandık...

* Gizem sadece 9 kilo aldı. Bazı anneler bilinçli besleniyor. İyi beslenince vücut iyi bir düzene giriyor. Bazı hamileler var oh ne bulsa yiyor. Canım şunu çekti falan... O daha anlamsız.