Ünlü oyuncunun muhteşem değişimi! Kilolu halinden eser kalmadı

Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. Gün geçtikçe eriyen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 5 kilo daha vereceğini yazdı.

Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden Dilligil, hemen hemen her gün spora gidiyor. 3 yılda sağlıklı bir şekilde kilo veren ünlü oyuncunun son paylaşımında iyice kilo verdiği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'96 kiloyla ameliyata girdim'

Çiçek Dilligil ameliyat olmaya karar verdiği süreci şu sözlerle anlatmıştı:

90'lı kilolara geldiğimde ameliyat olmaya karar verdim. Doktorum 'ye' dedi. Bütün bir yazı yiyerek geçirdim. 96 kiloyla ameliyata girdim.

- Son üç senedir ciddi tansiyon hastasıydım. Sabah akşam ilaç alıyorum. Benim için öncelik buydu. Kilo verince evet insan kendini iyi hissediyor ama oğlumun yolculuğunu görmek istiyorum. İzlediğim kamu spotu beni çok etkiledi. Oğlum şuan 19 yaşında. Ben onunla güzel ve kaliteli yaşamak istiyorum.

-Ben bir şeye karar verdiğim zaman sadece pozitif tarafını düşünürüm. Ne bir ağrı sızı yaşadım, ne de bir yeme problemi yaşadım. Artık bir mağazaya girip small alışveriş yapmak istiyorum.

- 8 tane doktor dolaştım, ciddi bir check up'tan geçiyorsun. 8 doktor 'tamam' dedikten sonra ameliyat oldum.

-Çok diyet uyguladım, hiçbir diyetisyene sözüm yok. Ben istikrarsız oldum. Şu an istesem de o düzene dönemiyorum. Yeme içme sisteminiz oturuyor. Mantı sipariş veriyoruz, iki çatal alıyor 'ay çok doydum' diyor.

-'Can isteme' hormonunu kesiyorlar ameliyatta. Un helvası ve mercimek köftesi... Gecenin 4'ünde 'un helvası' diyerek uyanıyordum. Şimdi görmek istemiyorum.