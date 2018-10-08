Çağla Şikel'den takipçisine sert yanıt!

YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.

Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.