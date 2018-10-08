Ferhat Göçer son noktayı koydu

Şarkıcı Ferhat Göçer, artık albüm yapmayacağını açıkladı. Göçer, 11-12 şarkının bir CD'de çıkmasının günümüz itibarıyla anlamlı olmadığını söylerken "O yüzden tek şarkı çıkarın, güvendiğiniz şarkıyı çıkarın, balon şarkı çıkarmayın, şarkınıza sahip çıkın" ifadesini kullandı.

Göçer, bir konserinde aldığı 'albüm' kararını şu ifadelerle açıkladı:

“Bundan sonra albüm yapmayı düşünmüyorum, eskiden adı müzik mağazası olan yerlerde artık cd ve kaset görmüyoruz. CD ve kaset gördüğümüz tek yer benzinciler. Onlara da satıyor musunuz diye sorduğumda artık satılmadığını söylüyorlar. Ben artık cd satış döneminin artık bittiğini düşünüyorum. CD satışının olmadığı bir çağda 11-12 tane şarkıyı aynı anda çıkartmak kendini kandırmak gibi bir şey. O yüzden tek şarkı çıkarın, güvendiğiniz şarkıyı çıkarın, balon şarkı çıkarmayın, şarkınıza sahip çıkın. Bana göre işin özeti bu. Dijital dünya bambaşka bir dünya. Buna hazırlıklı olmak lazım, iletişimin güçlü olması lazım."