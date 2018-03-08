Benjamin Harvey ile boşanmaları hakkında konuşan Hande Ataizi "Çok güzel ayrıldık. Benjamin çok iyi bir baba yine birlikte zaman geçireceğiz" dedi.

Ünlü oyuncu, "(Neden ayrıldınız?) diye sorarsanız bazı şeyleri sonlandırırken doğru karar vermek lazım. İleride birbirimizi yıpratacaktık, saygı ve sevgi çerçevesinde doğru kararı verdik" ifadelerini kullandı.

Olayda kesinlikle üçüncü bir şahsın olmadığını belirten Hande Ataizi, "Ani bir karar değil. 'Çocuk için en iyi ne olur?' diye bir sene çok düşündük. Huzursuz bir evde de büyüsün istemem.

Evlilikten beklentiler farklı olmaya başlayınca rahatsızlıklar ve küçük nefretler başlıyor, ortak nokta tekrar bulamazsanız en iyisi ayrılmak oluyor. Kötü olabilecek şeyleri engellemekti amacımız" dedi.

İkili, Benjamin Harvey yeni bir ev taşınana kadar evleri ayırmayacak. (Milliyet)