Özge Ulusoy, Lundholm’dan ayrıldı…

Altı yıl boyunca Hacı Sabancı ile birlikte olan ve evlilikten dönen ilişkisini bitirme kararı alan Ulusoy, yaklaşık bir buçuk yıldır boş tuttuğu gönlünü bundan iki ay önce Londra’da yaşayan İsveçli bankacı Joaquim Lundholm’e kaptırmıştı. Bir tanıma süreci geçiren ikili, sonrasında el ele katıldıkları bir davette çekilmiş fotoğraflarını hesaplarından paylaşmış ve ilişkilerini görücüye çıkarmıştı.

SÜRPRİZ SON…

Ancak Özge Ulusoy geride bıraktığımız hafta duyurduğu iki aylık ilişkisini sürpriz bir şekilde bitirdi. Henüz bir gün önce katıldığı bir açılışta ilişkisiyle ilgili konuşan ve her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Ulusoy bu açıklamadan sadece bir gün sonra Lundholm ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Bu ayrılıkla ilgili 2. Sayfa programına konuşan Ulusoy, “Maalesef bitti, böyle olması gerekiyordu ve doğru bir karar aldığıma inanıyorum” şeklinde konuştu. İlişkisini böylesine hızlı bir şekilde sonlandırma kararı alan Özge Ulusoy’un bu hareketinin arkasında evliliğe yanaşmayan bir sevgilisi olması yattığı iddia edilse de Ulusoy bu yorumlara; “Evlilik meselesi değil, iki ayda nasıl böyle bir şey olsun. Mesafeler diyelim en doğrusu bu” yanıtını verdi.