Aslıhan Gürbüz 5 gündür sete gitmiyor!

Geçen yıl donuk omuz rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu Aslıhan Gürbüz, şimdi de fıtık kâbusu yaşıyor.

Hürriyet'in haberine göre, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin Merve’si Aslıhan Gürbüz, donuk omuz sorunundan kurtuldu ama şimdi de fıtık ağrılarıyla mücadele ediyor.

5 GÜNDÜR SETE GİDEMİYOR

Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu hastanede bel fıtığı teşhisi konan ünlü oyuncu, hareketleri kısıtlandığı için beş gündür dizi setine gidemiyor.

Bir süredir evinde istirahat eden, bir yandan da fizik tedavi ile sağlığına kavuşmayı umut eden Gürbüz’ün şimdilik ameliyata sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

DOKTOR İZİN VERDİ

Öte yandan, doktorlarının da cerrahi müdahale konusunda kararsız kaldığı konuşuluyor. Öte yandan Gürbüz’ün doktor kontrolünde sete devam edebileceği söylendi.