Kasımpaşalı futbolcunun eşi O Ses Türkiye'de!

İsveçli Michaela Osberg, Someone Like You şarkısıyla jüri karşısına çıktı.

Performans sonunda Michaela Osberg'e jüri üyelerinden Hadise döndü ve Michaela, Hadise'nin takımında yarışmacı oldu.

Michaela Osberg müziğe başlama hikayesini ise şöyle anlattı:

"Hep şarkı söyledim ama müziği annem hastayken buldum. 2-3 ay boyunca hastanedeydi. Babam o dönemde evde birçok parti verdi. O zaman çok müzik dinledim ve söylemeye başladım. Sanırım 8 yaşlarındaydım. Annem büyük bir savaş verdi ve ayağa kalktı"

27 yaşındaki futbolcu da eşi performans sergilerken kızıyla birlikte kuliste hazır bulundu.

Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Loret Sadiku'ya "Kasımpaşa çok iyi gidiyor, tebrik ediyoruz" demesi üzerine futbolcu "Çok teşekkürler" diyerek karşılık verdi.

Loret Sadiku ile Michaela Osberg'in evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi.

Kariyerine İsveç'in IFK Värnamo takımında başlayan Sadıku, ardından Helsingborgs ve Mersin İdmanyurdu formaları giydi. Sadıku 2006 yılından beri Kasımpaşa'da futbol kariyerine devam ediyor.