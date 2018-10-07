7 Ekim 2018 17:11

Halit Ergenç 'boşanma' iddialarına böyle yanıt verdi

Halit Ergenç 'boşanma' iddialarına böyle yanıt verdi
Boşanacakları iddia edilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel dedikodulara yanıt verdi.
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Bir magazin programında boşanacakları iddia edilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Etiler’deki Elbet Steak House adlı mekandan el ele çıktı.

Ergenç, “Söylentiler gerçekten çok üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.

Miliyet'in haberine göre; Ergenç, Ortaköy’de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, “Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?’ diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz’ dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı. bunlar çok ayıp şeyler... Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz” açıklamasını yaptı.

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