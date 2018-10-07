7 Ekim 2018 16:23

Kemal Doğulu: Bir an önce amca olmak istiyorum!

Kemal Doğulu: Bir an önce amca olmak istiyorum!
Ünlülerin stilisti Kemal Doğulu, önceki gün Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
+ A -

Paylaş

Özellikle gençlere vücutlarını tanımaları gerektiğini söyleyen Kemal Doğulu, "Sırf moda diye giyinmeyin. Bu çok yanlış" dedi.

ALEYNA'NIN HASTASIYIM
Doğulu, son dönemin yıldızı Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini belirterek, "Aleyna'nın hastasıyım" dedi. "Tarzını nasıl buluyorsunuz" sorusuna ise "Aleyna bana gelsin. Rahat bırakın şu kızı" açıklamasında bulundu.

HADİSE ÇOK FARKLI
Doğulu, cesur kıyafetleriyle çok konuşulan Hadise için, "Hadise farklı. Kendini o kostümler içinde iyi hissediyor demek ki... Bence sahne için güzel giyiniyor. Beğeniyorum sahne kostümlerini" dedi.

KİMSE KUSURA BAKMASIN, EN İYİ GİYENEN GÜLŞEN
Sahne sanatçıları içinde en beğendiği ismi de açıklayan Doğulu, "Kimse kusura bakmasın en beğendiğim, en iyi giyenen Gülşen... Çok güzel giyiniyor" diye konuştu.

ARTIK AMCA OLMAK İSTİYORUM
Erkek sanatçılardan ise "Kardeşim Kadir Doğulu'nun tarzını çok beğeniyorum. Ayrıca bir an önce amca olmak istiyorum" diyerek kardeşi Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'e gönderme yaptı.

Çok Okunanlar

Magazin