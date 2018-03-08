Deniz Çakır: Birbirimize küsmeyelim

Geçtiğimiz günlerde "alkolü fazla kaçırdı" şeklinde gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Deniz Çakır, "Beni en çok üzen kadına ikinci sınıf bakılıyor, erkeklerde bu tarz olaylar bir şekilde kapatılıyor. Bu konu çok uzadı, bazılarınıza saygı duyuyorum fakat içinizde bu saygıyı suistimal edenler var. Birbirimize küsmeyelim, üzülecek çok daha başka şeyler var" dedi.

Tiyatro oyununa yetişmesi gerektiğini belirten güzel oyuncu, müsade isteyerek tiyatro oyununun servisine bindi.

Bahadır Özdener ise Çakır'ı koruyarak, "Deniz bizim kıymetlimiz, böyle konularda Oktay'ın üzerine gidin" şeklinde espri yaptı.