8 Mart 2018 19:04

Deniz Çakır: Birbirimize küsmeyelim

Deniz Çakır: Birbirimize küsmeyelim
Oyuncu Deniz Çakır, önceki gün rol aldığı dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'le birlikte Arnavutköy’de görüntülendi. Uzun süredir birlikte çalışan ikilinin kahve içerek sohbet ettiği görüldü.
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Geçtiğimiz günlerde "alkolü fazla kaçırdı" şeklinde gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Deniz Çakır, "Beni en çok üzen kadına ikinci sınıf bakılıyor, erkeklerde bu tarz olaylar bir şekilde kapatılıyor. Bu konu çok uzadı, bazılarınıza saygı duyuyorum fakat içinizde bu saygıyı suistimal edenler var. Birbirimize küsmeyelim, üzülecek çok daha başka şeyler var" dedi.

Tiyatro oyununa yetişmesi gerektiğini belirten güzel oyuncu, müsade isteyerek tiyatro oyununun servisine bindi.

Bahadır Özdener ise Çakır'ı koruyarak, "Deniz bizim kıymetlimiz, böyle konularda Oktay'ın üzerine gidin" şeklinde espri yaptı.

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