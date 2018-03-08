'Çocuklar Duymasın'da fotoğraf krizi çıktı!

Pazar akşamları ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

Tamer Karadağlı'nın hayat verdiği 'Haluk' karakteri, yatakta selfie çeken 'Meltem'e, "Sakın paylaşma" uyarısında bulunuyor. Ancak ertesi gün fotoğrafı sosyal medyada görüp eşine kızıyor.

Pınar Altuğ'un canlandırdığı 'Meltem' karakteri ise kendinden emin bir şekilde 'Haluk'a "Hayır, fotoğrafı ben paylaşmadım" cevabını veriyor.

Pazar akşamları ekrana gelen 'Çocuklar Duymasın' dizisinin yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

Tamer Karadağlı'nın hayat verdiği 'Haluk' karakteri, yatakta selfie çeken 'Meltem'e, "Sakın paylaşma" uyarısında bulunuyor. Ancak ertesi gün fotoğrafı sosyal medyada görüp eşine kızıyor.

Pınar Altuğ'un canlandırdığı 'Meltem' karakteri ise kendinden emin bir şekilde 'Haluk'a "Hayır, fotoğrafı ben paylaşmadım" cevabını veriyor.