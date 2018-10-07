Ufak Tefek Cinayetler dizisinde şok!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Merve’si Aslıhan Gürbüz, donuk omuz sorunundan kurtuldu ama şimdi de fıtık ağrılarıyla mücadele ediyor.

Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu hastanede bel fıtığı teşhisi konan ünlü oyuncu, hareketleri kısıtlandığı için beş gündür dizi setine gidemiyor.

Bir süredir evinde istirahat eden, bir yandan da fizik tedavi ile sağlığına kavuşmayı umut eden Gürbüz’ün şimdilik ameliyata sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Doktor izin verdi

Bu arada doktorlarının da cerrahi müdahale konusunda kararsız kaldığı konuşuluyor. Öte yandan Gürbüz’ün doktor kontrolünde sete devam edebileceği söylendi.