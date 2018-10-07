3 Adam ayrıldı! Yoluna tek başına devam edecek!

Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler, müziğe yöneleceği ve lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi hedeflediği iddia edildi.