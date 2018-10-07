Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler, müziğe yöneleceği ve lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi hedeflediği iddia edildi.
7 Ekim 2018 11:01
3 Adam ayrıldı! Yoluna tek başına devam edecek!
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la birlikte yaptığı '3 Adam' programıyla ses getiren Eser Yenerler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı konuşuluyor.
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