'Çarpışma'nın kadrosunda sürpriz isimler

Birsen Altuntaş/ Medya Tava Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği "Çarpışma" adlı yeni dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi, yakında sete çıkacak.

Kostüm ve okuma provaları süren "Çarpışma"da Kıvanç Tatlıtuğ "Mahir" adlı polisi, Elçin Sangu ise problemli bir evliliği olan ve kızıyla yeni bir hayat kurmayı planlayan 'Zeynep" adlı bankacıyı oynayacak. Melisa Aslı Pamuk'un Zeynep'in avukatı "Cemre" rolüne hayat vereceği dizide Alperen Duymaz ise hırsızlıktan hüküm giymiş "Kerem"i canlandıracak.

Usta oyuncu Erkan Can'ın da el sıkıştığı dizinin kadrosuna Sevtap Özaltun'un ardından son olarak İsmail Demirci, Efecan Şenolsun, Hakan Kurtaş ve Merve Çağıran'ın da dahil olduğu öğrenildi.

Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı "Çarpışma'da Mahir'in eşi Aslı'yı Sevtap Özaltun, Cemre"nin nişanlısı Demir'i Hakan Kurtaş, Kerem'in yakın arkadaşı Yakup'u Efecan Şenolsun, Zeynep'in eşi Galip'i İsmail Demirci, Kerem'in sevgilisi Meral'i ise Merve Çağıran oynayacak.