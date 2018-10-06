Magazin dünyasının konuştuğu kavga

Vatan - Işın Karaca’yı, Ebru Yaşar’a benzetince olanlar oldu. İkili, sosyal medyadan adeta birbirine savaş açtı.

Seren Serengil, Işın Karaca’nın, konser afişindeki görüntüsünü Ebru Yaşar’a benzetti, “Bu şey değil mi ya Ebru Yaşar, karıştırılmış Işın Karaca” ifadelerini kullandı.

Serengil’in paylaşımını gören Karaca’dan yanıt gecikmedi: Aa ne tatlı, her zaman verdiği desteğinin yanında Seren, konserimizin reklamını yapmış! Eh tabii, herkes bu sahneye çıkamıyor!

Seren Serengil, Işın Karaca’nın sözlerine üzerine şunları söyledi:

“Işıncım ya benim vokalistliğimi yaptığın süreçte çok tatlıydın. Seni yılbaşı kadrosuna Yaşar’ın altına alabiliriz."

"EMEL SAYIN'IN HATRINA"

Seren Serengil ayrıca “Bir sen kullanmamıştın adımı. Sana Emel Hanım’ın (Emel Sayın) hatrına kıyak. Hadi reklamın olacak yarın, bak televizyona çıkacaksın” açıklamasını yaptı.