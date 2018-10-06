Kutsi: Kesinlikle öyle bir şey yok

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, önceki gün Etiler'de bir müzik markette Barış Manço plaklarına bakarken görüntülendi.

Kutsi, kendisini görüntüleyen gazetecilerin yanlına gelerek röportaj verdi. Kafasına takılan bir Barış Manço şarkısının plağını aramaya çıktığını belirten şarkıcı, yeni dizisi hakkında, "Yakında başlayacak olan 'Verda’nın son hazırlıkları bitti. İnşallah önümüzdeki haftalara çekimlere başlayacağız. Onun yanında yeni single da çıkıyor, heyecanı içerisindeyim ”dedi.

AYRILIK YOK

44 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde çıkan "sevgilisi Feyza Çıpa’dan ayrıldı" haberleri hakkında, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten bu haberlere instagram'dan fotoğraf koyarak cevap verdim. Yüzüğümüz de hala parmağımızda" dedi.

Ne zaman evlenecekleri sorusuna Kutsi “Aslında bu yaz için karar vermiştik fakat işlerimizin yoğunluğundan dolayı gerçekleşmedi. İnşallah bahara ya da yaz ayına düğünümüzü yapmayı düşünüyoruz. Bakalım Allah büyük" yanıtını verdi.(Milliyet)