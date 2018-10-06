Oyuncu Bade İşçil, rol aldığı 'Ufak Tefek Cinayetler' adlı dizisinde sanıldığı gibi sosyetenin içindeki entrikaları anlatmadıklarını, bu tür olayların toplumun her kesiminde yaşandığını söyledi.

Nişantaşı City's'te bakım yaptırdığı kuaför çıkışı objektiflere yansıyan Bade İşçil, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin reytinglerini takip etmediğini belirterek, "Bugün setimiz yok. Boş kalınca çocukla ilgileniyoruz. O okuldayken de kendimizle ilgileniyoruz" dedi.

Güzel oyuncu, 'Pelin' karakterini canlandırdığı dizide, sosyetenin içindeki entrikaların anlatıldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Sosyete değil, insanların ne kadar iyi ne kadar kötü, her insanın içinde olduğu kadar her şeyi gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

İşçil, dizide çok şaşalı ve zengin hayatların anlatıldığının hatırlatılması üzerine ise "Kraliyet ailesini daha tanımadım bilmiyorum, onunla kıyaslayamayacağım. Londra'ya gidiyorum ama kraliyetin içini bilmiyorum. Herkesin içinde o şaşa var, orada bir sarmaşığı canlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AŞKA KÜS DEĞİLİM"

Malkoç Süalp'le boşandıktan aşk hayatına ara veren Bade İşçil, "Beni kiminle gördünüz ki, evlendim sadece. Aşka küs değilim, öyle bir vaktim yok şimdilik. Aşık olursam bilemem, büyük konuşmamaya tövbe ettim. Zaman ne getirirse onu yaşayacağız" dedi.(Milliyet)