Didem Soydan'dan asansör pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, asansörde çektiği dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

'ASANSÖR AKIMI TEKRAR MI GELİYOR?'

Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, takipçilerinden tam not aldı.

Didem Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz" yorumunu yaptı.

İşte Didem Soydan'ın paylaşımı: