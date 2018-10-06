Bedelli askerlikte takdir aldı

Oyuncu Pelin Akil ile mutlu bir evliliği olan ve bedelli askerlik görevini ifa eden Anıl Altan, askerdeyken çekildiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bedelli askerlikten yararlanan ve şu anda Bolu’da askerlik yapan oyuncu Anıl Altan, 21 günlük askerliğinin ilk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. 16 gün önce bedelli askerlik görevine başlayan ve 5 gün sonra terhis olmaya hazırlanan Altan, paylaştığı fotoğrafın altına “Tarihi ile meşhur ve şanlı 2. Komando Tugayı’nda bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız” notunu düştü.