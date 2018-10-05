Jet Sosyete'de Ozan Güven sürprizi

Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı 'Jet Sosyete' yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği “Jet Sosyete”, dizisinin bu sezon ilk bölümüne Ozan Güven konuk oluyor.

Dizide Ozan Güven’i, İlayda ve Alara kardeşlerin babası olarak izleyeceğiz.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerin başrolünü paylaştığı “Jet Sosyete”nin ikinci sezonu yeni kanalı TV8’de çok yakında başlıyor.