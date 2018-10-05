Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Halit Ergenç ile Bergüzar Korel hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. 8 yıl önce Bergüzar Korel'le dünyaevine giren Ergenç'in Ortaköy'de 2+1 kiralık bir daire baktığı öne sürüldü. Bu iddia, 'Acaba Halit Ergenç ile Bergüzar Korel boşanıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

Halit Ergenç, Gizem Soysaldı ile yollarını ayırdıktan sonra 7 Ağustos 2009'da 'Binbir Gece' dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel'le nikah masasına oturmuştu. Hatta Ergenç'in Gizem Soysaldı ile evli olduğu süre zarfında şimdiki eşi Bergüzar Korel ile görüştüğü iddiaları da o dönemde gündeme gelmişti.

Ergenç bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ateş püskürmüştü. İşte Halit Ergenç'in o açıklaması...

"Seneler evvel, ilişkimizin başlarında herkes ağzının suyu akarcasına üstümüze saldırırken neler yaşadığımızı bir röportajda anlatmıştım. Adam olan bir defa söylemeyle anlar kelamı ama bugün bu kadar sene sonra hala bir takım yerlerde bir takım çirkin yakıştırmalar yapılıyorsa hele ki Bergüzar hakkında, demek ki ben güzelce anlatamadım halimizi diye düşünüyorum.

Hanımlar - beyler, tekrar söylüyorum, benim ilk evliliğimi bitirmemin Bergüzar ile zerre kadar dahi alakası yoktur. Resmen ve anlaşma yoluyla bitmiş bir evlilikten bir süre sonra böylesi zorluklar olacağını bile bile özveri ve aşk ile başlamış bir ilişkidir bizimkisi. Kalkıp -mış, -miş ve ‘duyduk ki’ gibi ifadelerle yazılmış dedikodulara itibar etmek olacak iş değildir. Kaldı ki o günlerde bu dedikodulara taraf yaptığınız kişilerin şu an aileleri ve çocukları var. Biraz saygı lütfen."