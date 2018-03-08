8 Mart 2018 15:28

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı!

Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı!
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Yaşar Gaga, son yolculuğuna uğurlandı
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Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü menajer Yaşar Gaga bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 44 yaşındaki Gaga, yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

ORTAKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Yaşar Gaga, bugün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından; Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TÖRENE SANAT CAMİASINDAN PEK ÇOK İSİM KATILDI

Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Demet Akbağ, Meltem Cumbul, Rubato, Emel, Serkan Kaya ve Gonca Vuslateri törene katılanlar arasında.

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