Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı!

Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü menajer Yaşar Gaga bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 44 yaşındaki Gaga, yaklaşık 1 aydır Çapa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
ORTAKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Yaşar Gaga, bugün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından; Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TÖRENE SANAT CAMİASINDAN PEK ÇOK İSİM KATILDI
Cem Yılmaz, Ajda Pekkan, Demet Akbağ, Meltem Cumbul, Rubato, Emel, Serkan Kaya ve Gonca Vuslateri törene katılanlar arasında.