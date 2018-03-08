Hülya Avşar'dan kendisini eleştirenlere yanıt

Magazin D kameralarına konuşan Hülya Avşar konuyla ilgili sorulara "Kim nederse desin. Umrumda değil ki? Ben söylediğim her şeyin her zaman arkasındayım." dedi.

"5 YIL SONRA ANLAŞILIYORUM"

Hülya Avşar sosyal medyada tepki toplayan, "Erkek çalışsın. Kadın evde çocuklarını büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın." konuşması için konuştu: "Felsefi anlamda üzerime giydiğim söylemleri ayak üstü anlatamam. Sözlerimin arkasındayım. Olayın büyümesi umrumda değil! Zaten ne söylersem söyleyeyim 5 yıl sonra anlaşılıyorum."