Ali Koç'un arabasının önünü kestiler

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da bu sezon ilk galibiyetini alan Fenerbahçe'de maç sonu taraftarlar başkan Ali Koç'un aracının önünü keserek 'Ersun Yanal' tezahüratı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.

Fenerbahçeli taraftarlar maç çıkışı Başkan Ali Koç’un bulunduğu aracı durdurarak Ersun Yanal tezahüratı yaptılar.