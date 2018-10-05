Yıldırım Öcek'in ölüm sebebi o ameliyat mı?

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek’in geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti ancak Öcek’in mide küçültme ameliyatı olmadığı, beş yıl önce ince bağırsak ameliyatı geçirdiği, o sırada da midesinin bir kısmının alındığı ortaya çıktı.

Yoğun bakıma alınan 66 yaşındaki ünlü sanatçının çoklu organ yetmezliği nedeniyle de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek'in vefatının ardından, mide küçültme ameliyatları tekrar gündeme geldi. Obezite cerrahisi alanında uzman hekimler ise bu vakanın obezite cerrahisi ameliyatlarıyla alakası olmadığını, obezitenin tedavisinde altın standart olan bu ameliyatların uygun hastalarda hayat kurtardığını söylediler.