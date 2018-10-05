Demet Akalın: Şoka girdim

6.5 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, Yeniköy'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı önceki akşam kızı Hira ve arkadaş grubuyla Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’na gitti.

Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Akalın, üç hafta önce boşandığı Okan Kurt, yıllardır dargın olduğu Alişan, sosyal medyada takibi bıraktığı Seren Serengil, bir dönem mahkemelik olduğu İbrahim Tatlıses ve ünlü şarkıcı Sıla hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

ARACI SATACAK

Akalın, "Arkadaşlar kızım yanımda, Okan Bey’le görüşmüyorum. Ben, eski eşim ve kızımın adının baş harflerinden oluşan DOH plakalı aracımı da en kısa zamanda değiştireceğim" diye konuştu.

Akalın dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. İşte o açıklamalar;

(Alişan) Ben adamı bildiğimden hiç barışmak istemedim. Onun hakkında bir şey söylememe de gerek yok.

(Seren Serengil) Benim Seren’le sorunum olmaz. İlk olarak o beni sosyal medyadan çıkardı. Gülben Ergen, Sezen Aksu, Hülya Avşar beni sürekli aradı.



(İbrahim Tatlıses) İbrahim Bey’den Allah razı olsun. Birkaç gün boyunca beni üst üste aradı.



(Sıla Gençoğlu) Beni ilk arayan Sıla’ydı, şoka girdim. Kadına o kadar sallamıştım ama beni ilk o aradı, inanamadım.