Astroloğu uyarınca kardeşlerini sildi!

Merkür bir ileri iki geri, Mars desen ne yaptığı belli değil. Aslan, Jüpiter’de güçlü açı kurduğunda ya da Venüs’ün Terazi’deki ters açısında neler oluyor gerçekten hiç anlamıyorum.

İnsan bilmediğine mesafeli duruyor işte…

Ben de yıllarca direndim bu astroloji işine, sonra bundan üç yıl önce bir astrolog ile tanıştım. Bana astroloji haritamı çıkarttı. İki saat falan dinledim kendisini ancak söylediklerinden bir teki bile doğru çıkmayınca kendi adıma defteri kapattım.

Öte yandan kafamda karışık.

MÜNECCİMBAŞI OLMADAN ASLA

Örneğin; geçen hafta İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne gittim. Gördüm ki Müslüman bilim insanları da gözünü gökyüzünden almazmış. Hatta bilen biliyordur ama Osmanlı padişahları gemilerin denize indirilmesinden tutunda yazlık saraylarına geçip geçmeye kadar her türlü kararda yıldızların hareketlerine bakarak kendilerine bilgi sunan sarayın müneccimbaşısına danışırmış.

Sefere çıkıp çıkmamaya bile gökyüzündeki harekete göre karar veren padişahlar varken benim kendi küçük dünyamda tek bir sefer bile tutturamamış olmam acıklı…

HADİSE’Yİ BEKLİYORUM

Yakın bir arkadaşım dedi ki: “Bugüne kadar haritanı doğru okuyabilen birine denk gelmemişsin. Seni bir astroloğa götüreceğim ve kafandaki tüm sorulara yanıt almanı sağlayacağım.”

Bu arada bazı ünlü isimler de her şeylerini astrologlara danışıyor.

Örneğin astroloğuna sormadan evden dışarı adımını atmayan Hadise! Hatta Hadise, astroloğunun uyarısı ve ısrarıyla kız kardeşleri ile arasındaki iş ilişkisini bitirdi. Eğer Hadise şimdiden sora işinde gücünde yükselişe geçerse evet, ben de bu işin ilmini almış bir astroloğa gidip gökyüzüne akıl danışacağım. Ama önce Hadise’nin zirveye yerleşmesini bekliyorum.