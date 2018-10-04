Cem Yılmaz 'evlilik' sorusuna böyle yanıt verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile evlenecekleri iddialarına esprili bir dille yanıt verdi.

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz’ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti.

Cem Yılmaz yeniden 'stand up' şov yapacak

Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi. Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı ‘Her şey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.



Cem Yılmaz'dan esprili evlilik yanıtı Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına “kapıyı kapatın” diyerek araca bindi. Daha sonra gelen Cem Yılmaz magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı.

Cem Yılmaz'dan esprili evlilik yanıtı 2019’un dolu dolu geçeceğini söyleyen Yılmaz, “Gelecek yıl Ocak’ta filmler çıkacak. Mart’ta da bir grup film var. Gösterilerle birlikte dolu dolu bir yıl olacak” dedi.

Cem Yılmaz'dan esprili evlilik yanıtı Gazetecilerin, “Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?“ şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” karşılığını verdi.