Ebru Şallı: Gelinlik giyeceğim

Ebru Şallı, önceki gün nişanlısı Uğur Akkuş’la Nişantaşı'nda bir AVM'deydi.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, evlilik tarihinin belli olmadığını söyleyen model, “Düğün olacak, gelinlik de giyeceğim” dedi. Şallı, “Evlilik sözleşmesi yapacak mısınız?” sorusuna “Bilmiyorum, henüz bana bir şey gelmedi. Zaten aşkta sözleşme olmaz” cevabını verdi.

Araya giren işadamı, "Bunlar çok saçma şeyler. Ailelerimiz tanıştı. Büyük bir düğün hayal etmiyoruz" dedi.

Model, kına gecesine dört kişinin taşıdığı tefour ile gelen ve eleştirilere maruz kalan İdil Fırat’ın hatırlatılması üzerine ise, “Ben ona çok yakıştırdım. Bize uzak gibi duruyor ama neden olmasın? Her an her şey olabilir” şeklinde konuştu.