Diriliş Ertuğrul'a yeni transfer

Diriliş Ertuğrul ile bir süredir adı anılan Burak Özçivit için yeni bir iddia gündeme geldi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında Özçivit ile yapım şirketi arasındaki pürüzlerin giderildiğini duyurdu. İşte Eyüboğlu'nun, 'Önce Baba, Sonra Osmangazi Olacak' başlıklı yazısı...

"2017-2018 sezonunda marka yüzü yaptığı Burak Özçivit’e 2.5 milyon TL ödeyen Altınyıldız, sözleşme yeniledi. Oyuncu, bu kez 3 milyon TL’ye anlaştığı Altınyıldız Classics’in yeni koleksiyonuna modellik yaptı...

Yeri gelmişken Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim. Tekden Film’le ‘Diriliş Osman Gazi’yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Özçivit, ‘Diriliş’e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra ‘Diriliş Osman Gazi’ olarak başlayacak..."