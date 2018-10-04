Ünlü çiftten romantik paylaşım

2 yıldır aşk yaşayan Miray Daner ve Kubilay Aka'nın aşkları doludizgin devam ediyor

Dizide üvey abi-kardeşi canlandıran ve rolleri gereği yapımcıyla yaptıkları anlaşmadan dolayı aşklarını saklamak zorunda kalan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti şimdilerde aşklarını doyasıya yaşıyor.

Çukur dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Kubilay Aka, Instagram hesabından hikaye bölümünde sevgilisi Miray Daner'le birlikte fotoğrafını kalp emojisiyle birlikte paylaşıp, birlikteliklerini duyurmuşlardı.

Kubilay Aka, sosyal medya hesabından sevgilisi Miray Daner'le çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Aka, fotoğrafın altına, " Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!" notunu düştü.