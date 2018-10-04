Kylie Jenner'in o pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

Önce kızıyla fotoğraflarını çektirip paylaşan Kylie Jenner, daha sonra da kendisi kameranın karşısına geçti. Bikinili pozu, kızıyla çektirdiği fotoğraftan daha çok beğeni aldı. Miami'de tatiline devam eden Kylie Jenner hem ABD'de yaptığı reality show ile hem de kendi kozmetik markasının dünya çapında ilerlemesi ile 21 yaşında milyarder olma yolunda ilerliyor.

BEBEK KYLİE'NİN KORUMASINDAN MI?

Kylie Jenner'in kızı Stormi, babası Travis Scott'a değil de, yakın koruması olan Tim Chung'a benzetiliyor. Çıkan haberlere sosyal medyada denk gelen Kylie, yorum yapanları tek tek engelliyor.