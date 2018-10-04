Kate Hudson, yeni doğan kızına kimin ismini verdi?

Oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızı olan Kate Hudson, 2 Ekim’de kızını dünyaya getirdi.

Hollywood yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda, kızının adını açıkladı. 39 yaşındaki oyuncu, kızına Rani Rose Hudson Fujikawa adını verdi.

Hudson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Kızımız Rani’ye dedesinin adını verdik. Ron kaybettiğimiz en özel insandı. Onun adını almak bir onur" dedi.

Hudson’ın önceki ilişkilerinden, 14 yaşında Ryder Russell ve yedi yaşında Bingham Hawn adında iki çocuğu bulunuyor. ,