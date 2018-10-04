Genç oyuncu 6.5 ayda 41 kilo verdi

Damla Ersubaşı, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. 6.5 ayda 41 kilo veren genç oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kilolu olmam hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu. Doktora gittim; diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu. 90 kilogramdım, yüzde 45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı. Ameliyat sonrası 6.5 ayda 41 kilo verdim. Bu süreçte öncesi ve sonrasında psikolojik destek aldım.

Bu süreçte kendinizi hazırlamak çok önemli. Ameliyat sonrası da 1-2 yıl çok zorlandım. Ameliyat olduktan sonra çok mutlu oldum. Şu an istediğim ve olmam gereken kilodayım. ‘Ben kiloyu verdim, istediğimi yiyebilirim’ diye birşey yok. Yoksa en başa dönerim, yediklerime dikkat ediyorum. Kilomu korumak zorundayım.

Ekmeği hayatımdan çıkardım, daha protein ağırlıklı besleniyorum. Hamur işi, makarna artık tercih etmiyorum. Tabii canımın istediği zamanlar oluyor ama yine de dikkat ediyorum."