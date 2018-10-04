Okan Kurt'tan 'silahlı fotoğraf' açıklaması

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, instagram hesabından paylaştığı oyuncak silah fotoğrafı ile hakkında ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi.

Misafirliğe gittiği bir arkadaşında çekilen fotoğrafta masa üzerinde silah görünmesi üzerine yapılan haberde, bu silahın Okan Kurt'a ait olduğu iddia edilmişti. Ünlü iş adamı, instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, masannın üzerinde bulunan silahın oyuncak olduğunu belirtti.

OKAN KURT'UN O PAYLAŞIMI

''Değerli dostlarım;

Resimdeki oyuncak silah gündeme gelmiş ve sadece gülüyorum, bir o kadar da üzülüyorum.

Kızımla beraber gittiğimiz değerli dostum Nihat Bey ve Selin Hanım'ın oğulları Kuzey'imizin oyuncak tabancasını sanki benim silahımmış gibi konuşuluyormuş.

Aslında açıklama yapmak veya çok bu tarz konulara girmeyi düşünmuyordum fakat buna bir açıklama getirmek zorundayım.

Öncelikle hangi baba 4 yaşındaki kızına, yavrusuna silahını gösterecek yapıdadır?

Ayrıca misafirliğe gittiğim bir evde silahı sehpanın üstüne hangi zihniyet koyar?

Dostlarıma da rica ettim Kuzey'imizin silahının resmini attılar, meraklı olan arkadaşlar iyice incelesinler.

Küçük bir hatırlatma ben iş insanıyım, benim silahım kalemimdir. Allah'ımıza şükürler olsun ki o kalem daha güzel şeyler yazmaya başlayacaktır.

Saygılarımla."