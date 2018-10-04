Şok iddia: Tarikat engel oluyor

Ünlü oyuncu Tom Cruise'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Cruise'un üye olduğu Scientology tarikatı nedeniyle kızı Suri'yle yıllardır görüşmediği belirtiliyor.

ABD’de yayınlanan Us Weekly dergisinin haberine göre, 56 yaşındaki Cruise her ay 10 gün hakkı olmasına rağmen 12 yaşındaki kızı Suri’yle görüşmüyor.

2006’da evlendiği Katie Holmes’tan 2012’de boşanan Cruise, kızlarının velayetini annesine bırakmıştı. Derginin Scientology tarikatına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ünlü oyuncu kızın görmek istese de tarikat yönetimi buna engel oluyor.

Holmes ve Suri’nin tarikata üye olmadığı gerekçesiyle Cruise’un kızından yıllardır uzak durduğu iddia ediliyor. Derginin bu iddiasını güçlendiren detay ise Cruise ve Suri’nin en son 2013’te birlikte bir fotoğraf karesinde görüntülenmiş olması.

Ünlü oyuncunun Nicole Kidman’la evli olduğu dönemde evlat edindikleri Connor Cruise ve Isabella Jane Cruise’un velayetleri o dönemde kendisinde kalmıştı. Connor ve Isabella’nın tarikata üye olduğu, bu nedenle Tom Cruise’un onlarla görüşmeye devam ettiği belirtiliyor.

Cruise’un kızıyla görüşmemesi sosyal medyada da gündem oldu. Bu duruma anlam vermekte zorlanan Twitter kullanıcıları, ‘kızını göremeyecek kadar kendisini tarikata kaptırmasına’ tepki gösterdi.

56 yaşındaki oyuncu, 1987-1990 yılları arasında evli olduğu Mimi Rogers aracılığıyla Scientology tarikatına katılmıştı.