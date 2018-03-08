Seren Serengil'den Demet Akalın'a olay sözler

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti. Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından doğmamış çocuğuna beddua edenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

DEMET AKALIN SEREN SERENGİL'İ ELEŞTİRİNCE...

Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isimden ve hayranından destek mesajı geldi. Demet Akalın da Şükran Ovalı'ya destek çıktı ve bu haberi yayınlayanları eleştirdi.

Haberi ilk olarak Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil yayınlamıştı.

Seren Serengil, Demet Akalın 'ın bu eleştirisine ''Demet Akalın, dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı'' diyerek sert bir çıkışta bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Demet Akalın ve Seren Serengil, yılların dostluğunu bitirmişti.

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir ile Demet Akalın'ın anlaşmasına çok bozulup arkadaşını sosyal medyadan silmişti.