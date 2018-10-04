Kadir Doğulu: Mutlu evlilik diye bir şey yok

Oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül’le dünya evine girmişti. Doğulu, düğün gecesinde neler yaşadığını katıldığı bir canlı yayın programında anlattı.

‘KARICIĞIM EĞLEN, HİÇBİR ŞEYE TAKILMA’

Kadir Doğulu: “Düğünümüz için 201 kişi hesapladık ve gönülden çağırdık. Benim iyime kötüme şahit olmuş insanları çağırmak istedim. Akrabaymış değilmiş diye ayırmadım. Sülalem çok geniş. Kimse kırılmasın ama çoğunu çağırmadım.Kimi görmek istiyorduk? Bizim en kötü anımızı kimler biliyordu? En iyi, en mutlu anımızı kimler biliyordu? Hiçbir şey tasarlamadık. Kapıdan çıkmadan önce mottomuz eğlenmekti.Ben ona, “Karıcığım eğlen, hiçbir şeye takılma” dedim. O da bana dedi ki “Kocacığım sen de eğlen hiçbir şeye takılma” ve biz öyle yaptık. Masa masa gezmedik. “Bizi görmek istiyorsanız piste buyurun” dedik. Çok memnunuz. Hala açıp açıp izliyoruz videomuzu. Fotoğraflarımıza bakıyoruz. Hayatımızın mihenk taşlarından biri oldu o gün. Böyle olacağını biz de tahmin etmedik” açıklamalarında bulundu.

KADİR DOĞULU: “MUTLULUK SARHOŞLUĞUNU BEN HAYATIMDA İLK DEFA ORADA YAŞADIM”

Doğulu: “17 yaşında ayrıldım Mersin’den bir şekilde koptuk. Hala organik olarak bağım var, saygım da hiçbir zaman kusur etmem. Bayramda seyranda gidiyorsam kapı kapı dolaşırım hepsini tek tek ama bir süreci birlikte geçirdiğim insanlarla en güzel günümü beraber geçirmek istedik açıkçası. Çocukluğumu bilen insanlar geldi. Anneannem oradaydı… Halam geldi. İlk içki kadehimizi gece 01.00’da içtik. “Mutluluk sarhoşluğunu ben hayatımda ilk defa orada yaşadım. Çok keyifliydi. Neslihan bu konuda harika bir eş. Eşin ne demek olduğunu anladım. Böyle bir şey olacağını bilseydim evliliğin yada onunla geçirdiğim zamanın çok daha önce tanışmak, çok daha önce evlenmek isterdim” dedi.

“MUTLU EVLİLİK DİYE BİR ŞEY YOK”

Doğulu sözlerine şu şekilde devam etti: “Ben bir çok kez aşık olduğumu düşünüyordum da, aşk ne demekmiş onu da anladım. Benim insancıl tarafımı çok besleyen ve onu öne çıkartmam için destek olan bir ruh Neslihan. ‘Mutlu evlilik’ diye bir şey yok. Mutlu evliliğe giden yol var. Hadi evlendik, mutlu olalım. Çaba sarf etmezsen nasıl olacak bu? Eşim dediğin insanı tanımazsan nasıl olacak? Eş demek bir olabilmek demek. Teklik yok, birlik var. Sabah kalkalım kahvaltı yapalım. Öğlen yemek yiyelim. İşe gidelim, gelip birbirimize bakalım. ‘Hep mutlu olalım’ yok. Mutlaka sıkıntılar olacak, terslikler olacak. Hayatta oluyor. Bunu nasıl ele aldığınla alakalı. Bana göre hayatta iki önemli akit var. Biri evlilik… ”