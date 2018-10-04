Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural’ı akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirterek dolandırdıkları iddiasıyla iki kişi hakkında 14’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; oyuncu Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural dolandırıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre Engin Altan Düzyatan soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Olay tarihinde beni İzmir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradılar. Akülü araba ihtiyacı olduğunun söylenmesi üzerine verilen hesaba 3 bin lira para yatırdım” dedi.

Diğer mağdur Emre Kural da şirketinin Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden arandığını ifade etti.

Mahkeme mağdurların zararının giderilmesi için sanık Utku Kemal K.’ya süre verilmesini ara kararında açıkladı. Dinlenmeyen sanık Hacı Emin C.’nin zorla getirilmesine de karar verildi.