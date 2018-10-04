Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır'a: Zordur

Bir dönemin efsane dizisi Yaprak Dökümü’nün usta oyuncusu Güven Hokna, 2. Sayfa isimli magazin programına konuk oldu. Oyuncu, Yaprak Dökümü dizisinde kızını canlandıran Gökçe Bahadır’ın Kayıp Şehir’de canlandırdığı s..tük rolü hakkında “Keşke oyunculuğuyla bir yerlere gelseydi” eleştirisinden sonra topa tutulduğunu söyledi. Hokna şöyle konuştu: “Ben s..tük rollerini çok iyi bilirim. Karakteristik olarak külhan bir s..tük kadın değil de, halkın içine baktığında bir şeyler hissedeceği bir s..tük karakteri daha güzel olurdu. Kayıp Şehir’de o duygular çok öne çıkmamıştı. O dönem topa tutuldum cevap vermekten aciz değilim ama o polemiklere girmek istemedim.”

“ALİ SUNAL GÖKÇE’Yİ İSTERKEN YANINDAYDIM”

Eski rol arkadaşıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Hokna, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gökçe’yi yadırgadığımı söyleyebilirim. Ali Sunal, Gökçe’yi istemeye gittiğinde ikinci annesi olarak yanındaydım. Çok da severim Gökçe’yi ama yanlış adımlar attı. Keşke bir yerlere tamamen oyunculuğuyla, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle gelseydi. Tamam gençtir mini etekler giyer, açık bluzlar giyer ama bunlar çok tehlikeli sular. Küçük küçük açılmalar küçük küçük yanlışlar büyür ve kocaman olur. Sonra seni böyle kabul ederler. (Kayıp Şehir’deki performansı için) Kötü kadın oynamak zordur. Özellikle de s..tük oynamak çok zordur.”