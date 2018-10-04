Acun: Şeyma'ya müdahale ettim

Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı ile ilgili kıskançlık sorusuna samimi bir cevap verdi. Ilıcalı, bazen eşini çok kıskandığını vurgulayarak, "Öyle durumlarda rahatsız da ederim kendisini, mesela bu kıyafet fazla diye. Erkeklerin çilesidir bu. Maalesef siz kadınlar, bize rahat ettirmemek için söz birliği etmişsiniz herhalde" dedi.

Acun Ilıcalı CNN TÜRK’te yayınlanan programa katıldı. Programda eşi Şeyma Subaşı ile ilgili “kıskanıyor musunuz?” sorusuna Ilıcalı, “Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız da ederim kendisini öyle durumlarda. Onda da başka bir enerji var. Bu konuyu şöyle değerlendireyim aslında. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor ya giyimde kuşamda özellikle en önemli çizgisi budur. Mesela kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz. Ben Şeyma’nın kıyafetlerinde Esat’ın Hande var mesela ona soruyorum ‘Bundan rahatsız oluyor musun?’ diye ‘Olmuyorum’ diyor. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum şimdi niyette zaten bozukluk yok. O cıvıl cıvıl giyinmek istiyor böyle. Baharsa ona göre şort giymek istiyor, onu giymek istiyor, bunu giymek istiyor” dedi.

“KISKANDIĞIMLA KALIYORUM”

Kendi kızına da sorduğunu ifade eden Ilıcalı, “Kendi kızıma bile sorduğum oluyor mesela ‘Ne düşünüyorsun?’ diye. İstisnai birkaç şey dışında genelde çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum, müdahale de etmiyorum. Ama tabii ki müdahale etmişliğim de vardır. Mesela şu kıyafet fazla, bu kıyafet fazla diye. O konularda açıkçası rahatsız olduğum oluyor. Erkeklerin çilesidir bu. Maalesef siz kadınlar bizi rahat ettirmemek için söz birliği etmişsiniz herhalde” ifadelerini kullandı.