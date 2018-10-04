Acun Ilıcalı: Hiç AK Partiliyim demedim

Acun Ilıcalı, "Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Benimki insani bir ilişki” dedi.

Acun Ilıcalı, CNN Türk'te ekranlara gelen Buket Aydın ile 40'ta programına katıldı.

Ilıcalı’nın açıklamaları özetle şöyle:

- Cumhurbaşkanımıza yakın olmanın avantajını görmedim. Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı dersek, ben bir şey bulamıyorum.

— TRT ile iş yapmıyorum. Hiçbir şekilde avantaj elde etiğim bir şey hatırlamıyorum. RTÜK'ten desek en çok ceza alanlardan biriyiz. Baktığınız zaman bir avantaj değil. Dezavantaj diyorsanız ülkemizde bir gerilim var. Bu konuda eleştirilerde duyuyorum. Ama burada şu çizgiyi ayırmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde AK Partiliyim demedim.

— "Oyunuzu kime verdiniz?" dedikleriniz de ise bunu açık yüreklilikle söyledim. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Kariyeri yüksek seviyelerde olup bu konuda açık yüreklilik ile konuşan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben kariyerinin sıkıntılı günlerini yaşayıp da Cumhurbaşkanımıza yakın görüneyim diyen insanlardan olmadım. Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Siyasi duruşum asla yok. Benimki insani bir ilişki. İnsani bir takdir bununda her zaman arkasındayım.