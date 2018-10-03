Ajda Pekkan villasını satıyor: Fiyatı da düşürdü

Ajda Pekkan'ın, İstanbul Bahçeköy'de bulunan villasını yıllar önce kendi zevkine göre dekore ettirmişti.

Posta'da yer alan habere göre; Ani bir kararla evini satmaya karar veren Pekkan, villasına alıcı bulamadığı için 8 milyon 700 bin dolara satışa çıkardığı evinin fiyatında 200 bin liralık bir indirime gitti.

Ajda Pekkan'ın yakın dostu Ayşe Ersayın'ın bu villada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine yıkılan sanatçı, Ersayın'ın vefatının ardından villasını apar topar satışa çıkardı ve satış rakamında indirim yaptı.

Bahçeköy'de orman içerisinde özel bir sitede bulunan ev, toplamda 1,300 metre kare arsa üzerine kurulu. Evin kullanım alanı ise 1,100 metrekare.

Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunan evin içerisinde asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odasının da yer aldığı yüzme havuzlu ve 24 saat korunuyor.

2013 yılında aynı evi tekrar satışa koyan Süperstar gerekçe olarak şehrin merkezinde yaşamak istediği göstermişti. Ayşe Ersayın'ın evinde misafir eden sanatçı, arkadaşının acı kaybı üzerine fiyatta indirim yaparak tekrar satışa koydu.