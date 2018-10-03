İrem Derici ilk kez açıkladı: Bundan sonraki...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve son derece ilginç içerikleriyle takipçilerini sürekli olarak şaşırtmayı başaran İrem Derici, bu defa hesabından isminin veriliş hikayesini anlattı. İşte o satırlar:

“Şimdi benim valide bana hamile, harıl harıl herkes isim düşünüyor bana… Rahmetli bir akrabamız var, şair, ismi Necmi… Necmi Dede'nin çocuklarının isimleri Erol, Birol, Varol. Yeğenleri Nurol, Şenol, Gürol. Ben doğacağım, konsey toplanmış bana isim bulmak için… Necmi Dede “İlkol” olsun, ilk torun çünkü demiş ve babam ayaklanmış “Necmi Dede yeter, bundan sonraki ‘Defol' sonraki de ‘S…ir Ol' olsun da tam olsun” Neyse ben doğuyorum, hala ismim yok, lohusa anneciğim Bakırköy Devlet Hastanesi'nde kucağında 1 günlük ben, bir sürü taze anneyle aynı yerde taburcu olmayı bekliyor. Derken yan yatağında yatan, ikiz kızları olan bir kadının ziyaretçileri geliyor, annem de kulak kabartıyor konuşmalarına: “Ne koydun bu güzel kızların isimlerini?” “Didem'le İrem koydum” diyor kadın ve annem dönüyor “İrem ne demek?” diye soruyor, “cennet bahçesi” diyor kadın ve annem babama “Hulusi, İrem olsun adı!” diyor. İsminiz kaderinizdir derler ya… Şunu okuduktan sonra hak verdim. “Mutluluk Simgesi” … Sanırım benim hayattaki misyonum bu, insanları mutlu ettikçe ruhum doyuyor… Teşekkürler anne, teşekkürler yan yatakta yatan ikiz annesi, nur içinde uyu Necmi Dede, günaydın millet!”