Kazanacağı rakam dudak uçuklattı!

Burak Özçivit, bir erkek giyim markasının yeni sezonda da reklam yüzü oldu.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kara Sevda'da rol alan Burak Özçivit 3 milyon TL'lik yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şu sıralar Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı iddialarıyla gündeme gelen Burak Özçivit yeni reklam filminden servet kazanacak.

Sosyal medyada paylaştığı yeni imajlı uzun saçlarıyla dikkat çeken 33 yaşındaki Özçivit, erkek giyim firması Altınyıldız Classics'in yeni sezonda da reklam yüzü oldu.

İlk yıl için 2.5 milyon TL alan ünlü oyuncu, yeni sezon için marka ile 3 milyon TL’ye anlaşma sağladı.

Özçivit'in rol alacağı reklam filminin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünyaevine girmişti.