Ünlü rock yıldızına tecavüz suçlaması

11 Haziran 2016 yılında Türkiye'de de unutulmaz bir konsere imza atan İzlandalı Rock Grubu Sigur Ros tecavüz iddiasıyla sarsıldı. Grubun davulcusu Orri Pall Dyrason hakkındaki suçlamanın ardından gruptan ayrıldı.

ABD'Lİ RESSAM INSTAGRAM'DA DUYURMUŞTU

Los Angeles'lı ressam Meagan Boyd, 2013'te Instagram'da yaptığı paylaşımda Dyrason'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini duyurduktan bir süre sonra paylaşımını sildi.

GRUP RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Sigur Ros'un resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Dyrason'ın çok ciddi iddialarla mahrem bir şekilde başa çıkabilmesi için gruptan ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.

DYRASON KENDİSİNİ SAVUNDU

Arkadaşlarına ve ailesine kendisine duydukları güven için teşekkür eden Dyrason hakkında yapılan ağır suçlamalara karşın insanlardan sakin kalmalarını istedi ve iddiaların bir mahkemede dile getirilmediğini vurguladı.